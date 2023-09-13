موعد التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023.. ينتهي في 23 سبتمبر

أعلن أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في القاهرة، فتح باب التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة مرة أخرى ولمدة أسبوع بداية من يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر الجاري حتى يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023.

تفاصيل التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023

وأضاف أيمن موسى، أن التحويل الإلكتروني بين المدارس، يمكن من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، موضحاً أن ذلك يأتي تيسيراً على أولياء الأمور، وفي إطار الاستعدادات المكثفة للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد وهي كالآتي:

- إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنين بالإدارات والمديريات التعليمية للمدارس

- تحديد أحد المسئولين عن الصيانة البسيطة داخل المدارس يومياً لملاحظة أي احتياجات خاصة بالصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري.

- ضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية والالتزام بتحية العلم.

- إتاحة بنوك للأسئلة لجميع المراحل الدراسية بدءً من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي.

- التأكيد على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي.

- تسكين المعلمين الجديد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بداية العام الدراسي الجديد.

- التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خحلال خريجي الجامعات الذين يؤدون الخدمة العامة بالإضافة إلى تعيين معلمين بالحصة وفقاً للضوابط المحددة.

- تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسية.