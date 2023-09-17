مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة المولد النبوي 2023.. الأسبوع المقبل

أقر مجلس الوزراء موعد إجازة المولد النبوي 2023، والتي ستكون الأسبوع المقبل، إذ أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بشأن تحديد موعد إجازة المولد النبوي 2023.

وتكون إجازة المولد النبوي يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر الجاري، بحيث تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، يستفيد منها جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية على مستوى الجمهورية، وكل الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والقطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

معهد البحوث الفلكية

وعن موعد إجازة المولد النبوي 2023، أكد معهد البحوث الفلكية أنّ موعد المولد النبوي الشريف في التقويم الهجري 12 ربيع أول، والذي يوافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر الجاري، ويحصل العاملون بالدولة على إجازة يوم الخميس 28 سبتمبر، بدلًا من الأربعاء 27 سبتمبر، وفقًا لقرار ترحيل الإجازات لمجلس الوزراء.

إجازة رسمية

وبعد الانتهاء من إجازة المولد النبوي الشريف 2023، يتبقى في هذا العام إجازة رسمية وهي ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والتي تأتي لتكون يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر المقبل، ومن المتوقع ترحيل إجازة ذكرى أكتوبر ليتم ضمها مع الإجازة الأسبوعية أيضا.