4 من نجوم الفن شاركوا بحرب أكتوبر في ضيافة إسعاد يونس (فيديو)

تقدم الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، حلقة خاصة من برنامجها «صاحبة السعادة» على قناة «dmc» بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر 1973.

4 من نجوم الفن الذين شاركوا في حرب أكتوبر

الحلقة التي تعرض في سهرة الثلاثاء المقبل، تستضيف 4 من نجوم الفن الذين شاركوا في حرب أكتوبر، وهم الفنان لطفي لبيب سلاح المشاة، الفنان أحمد فؤاد سليم دفاع جوي، الفنان حسن العدل سلاح المدفعية، والفنان سامي عبد الحليم مشاة ميكانيكا.

يستعرض الفنانون ذكرياتهم مع حرب أكتوبر

خلال الحلقة يستعرض الفنانون ذكرياتهم مع حرب أكتوبر، وفترة إعادة بناء الجيش عقب حرب 67، كما يحكي النجوم الأربعة، قصصا وحكايات لأول مرة عن المواقف التي لا تنسى ليلة النصر العظيم، وما أعقبها من أحداث، كما يُعرض خلال الحلقة عدد من التقارير التلفزيونية المهمة التي ترصد تاريخ الحركة الفنية والثقافية والغنائية في مصر، خلال فترة حرب أكتوبر، وأبرز الأفلام والمسلسلات والأغنيات والكتب التي صدرت أثناء عام النصر.