وزير الري يتابع موقف مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم، اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام أحد مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في مصر.

وأوضح وزير الموارد المائية والري خلال الاجتماع، أنَّ الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة .

استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية

وأضاف أن هذه المشروعات تهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات.

المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام

واستعرض «سويلم»، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة 7.5 مليون متر مكعب/يوم، والذى تصل نسبة التنفيذ به إلى 57%، ويتكون المشروع من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كيلومترا (عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كيلومترا بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومترا).

تمّ عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس حسام طاهر رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات.