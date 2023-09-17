فيلم «العميل صفر» لـ أكرم حسني في المركز الثاني بدور العرض

حقق الفنان أكرم حسني بفيلمه «العميل صفر»، المركز الثاني وسط الأفلام المنافسة في دور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إيرادات فيلم «العميل صفر» لـ أكرم حسني

وقال «الدفراوي»، إن الفيلم حقق أمس بدور العرض ما يقرب من 479 ألف جنيه، وجاء في المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة حاليًا بالسينما، التي تصدرها فيلم فوي فوي بطولة محمد فراج بإيرادات أمس.

أحداث فيلم العميل صفر

يدور العمل حول الشاب صفر عبد اللطيف شداد الهمم، عاشق لمغامرات جيمس بوند ويتمنى أن يصبح مثله، الأمر الذي يضعه في كثير من الأزمات، وتتصاعد قصة فيلم العميل صفر في إطار كوميدي مليء بالمفاجآت.

وتصدر الفيلم المركز الثاني بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض، والعمل تعتمد أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.