818 ألف جنيه إيرادات فيلم العميل صفر بالسينما في 24 ساعة

حقق فيلم العميل صفر، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة تقدر بـ817 ألف و603 جنيهات، وجاء في المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة حاليًا بالسينما التي تصدرها فيلم فوي فوي بطولة محمد فراج بإيرادات أمس مليون و120 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتجاوزت حصيلة إيرادات فيلم العميل صفر، على مدار 4 أسابيع عرض بالسينما 129 مليون جنيه، وتصدر قائمة الإيرادات منذ انطلاق عرضه خصوصًا أنه يعد أول بطولة مطلقة للفنان أكرم حسني، فيما حقق فيلم فوي فوي في ثلاثة أيام عرض نحو مليون و400 ألف جنيه.

قصة فيلم العميل صفر

الشاب صفر عبد اللطيف شداد الهمم، عاشق لمغامرات جيمس بوند ويتمنى أن يصبح مثله، الأمر الذي يضعه في كثير من الأزمات، وتتصاعد قصة فيلم العميل صفر في إطار كوميدي مليء بالمفاجآت.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.