فيلم العميل صفر يتراجع إلى المركز الثاني بإيرادات السينما أمس

تراجع فيلم العميل صفر، في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما إلى المركز الثاني، إذ حقق أمس إيرادات تقدر بـ414 ألفًا و261 جنيهًا، فيما احتل المركز الأول فيلم «فوي فوي فوي» بطولة محمد فراج، وجاءت إيراداته في أول يوم عرض بـ482 ألفًا و71 جنيهًا، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء إجمالي إيرادات فيلم العميل صفر، على مدار 4 أسابيع عرض في السينما بنحو 28 مليون جنيه، ويعد أول بطولة مطلقة للفنان أكرم حسني، بعد مشاركته في بطولات جماعية بعدد من الأعمال أبرزها فيلم البدلة مع تامر حسني، وكلب بلدي مع أحمد فهمي.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، ومنذر رياحنة، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وفيدرا، وأوتاكا، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي، وفاطمة البنوي، وهو من تأليف وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل.

قصة فيلم العميل صفر

تدور قصة فيلم العميل صفر في إطار كوميدي، حيث يقوم الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، بعدد من المغامرات الفاشلة التي تورطه في مواقف وأزمات كثيرة، حيث يعتبر جيمس بوند مثله الأعلى.