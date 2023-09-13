أكرم حسني يحقق 27.5 مليون جنيه بفيلم «العميل صفر» في 4 أسابيع

يواصل فيلم «العميل صفر» بطولة الفنان أكرم حسني تصدر قائمة إيرادات الأفلام المعروضة بالسينمات، وجاء الفيلم في المركز الأول بقائمة إيرادات يومية حققت 492 ألف جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وحقق فيلم «العميل صفر» بطولة أكرم حسني خلال الأسبوع الماضي 5.3 مليون جنيه، ليصل إجمالي ما حققه على مدار 4 أسابيع في دور العرض السينمائي بـ27.5 مليون جنيه.

أكرم حسني يخوض أول تجاربه سينمائية منفردة

ويعتبر فيلم «العميل صفر» البطولة المنفردة الأولى للفنان أكرم حسني في السينما، وذلك بعد مجموعة من التجارب شارك فيها مع عدد من النجوم من بينها «كلب بلدي» مع أحمد فهمي، «بنك الحظ» مع محمد ممدوح ومحمد ثروت، بالإضافة إلى «البدلة» مع تامر حسني.

«العميل صفر» يجمع نجوم الكوميديا

وبجانب أكرم حسني يجمع فيلم «العميل صفر» في بطولته مجموعة من نجوم الكوميديا من بينهم: بيومي فؤاد، مصطفى غريب، أسماء أبو اليزيد، إسماعيل فرغلي، فاطمة البنوي، منذر رياحنة وفيدرا، تأليف وائل عبدالله وإخراج كريم العدل.