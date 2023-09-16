محافظ كفر الشيخ: افتتاح معرض «أهلا مدارس» في قلين بتخفيض 30%

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، افتتاح معرض «أهلا مدارس»، بمدينة قلين، مشيراً إلى أنه جاري تجهيز معارض أهلا مدارس بمدينة بلطيم، والرياض وبقية المدن، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح، بإقامة العديد من المعارض المختلفة، لإتاحة وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

افتتاح معرض أهلا مدارس بقلين

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه تم افتتاح معرض «أهلا مدارس»، بمدينة قلين، وسبق افتتاح معرض أهلا مدارس بمدينة كفر الشيخ، بجوار مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومعرض أهلا مدارس بمدينة البرلس، وجاري التجهيزات لافتتاح أهلا مدارس بمديني الرياض وبلطيم، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، برئاسة المحاسب حاتم عبدالغفار، بنسبة تخفيضات تتراوح بين 25 و 30%، وجرى توفير الزي المدرسي والحقائب المدرسية، والأحذية، ومستلزمات المدارس من أقلام وكشاكيل وأدوات هندسية وألوان وغيرها.

افتتاح معرض البرلس لمستلزمات المدارس

وأكد اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، في كفر الشيخ، أنه تم تخصيص معرض قلين للمدارس لتوفير كافة مستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب في المدارس، من كشاكيل وكراسات واقلام، وغيرها، بأسعار مخفضة وخصومات كبيرة، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

فيما تطرق اللواء عمرو الفداوي، رئيس مدينة بلطيم، إلى استعدادات افتتاح معرض أهلا مدارس بمدينة بلطيم، لتوفير كافة احتياجات الطلاب من زي مدرسي، وحقائب مدرسية، ومستلزمات المدارس بتخفيضات تصل لـ 30%.