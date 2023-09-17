مشروع «مصري- نرويجي» لدعم 5 آلاف من منتجي الأسماك

افتتح المركز الدولي للأسماك بمصر، اليوم الأحد، أعمال مشروع استخدام الطاقة المتجددة في الاستزراع السمكي بدعم من السفارة النرويجية بالقاهرة، وذلك بحضور سفيرة النرويج في مصر هيلدي كليمتسدال.

وضم الحدث ممثلي قطاع الثروة السمكية في مصر وعدد من الشركاء الحكوميين والدولي، وافتتح الدكتور أحمد نصر الله مدير المركز الدولي في مصر أعمال الورشة، إلى جانب السفيرة والدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية وعضو مجلس أمناء المركز الدولي.

حلول مبتكرة لدعم القطاع السمكي

ويسعى المشروع إلى تطوير واختبار حلول الطاقة المتجددة والتوسع فيها عن طريق إيجاد حلول مبتكرة لدعم القطاع السمكي المصري؛ مما يعزز التحول إلى سلاسل غذائية أكثر كفاءة تتسم بالذكاء المناخي الصديق للبيئة بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية والخطة الوطنية للمناخ 2050، وسيقدم الدعم إلى خمسة آلاف من مزارعي ومنتجي ومصنعي الأسماك وآخرين من سلاسل القيمة الغذائية، مما سيمكن هؤلاء من زيادة الدخل والإنتاجية والحد من الهدر والنفايات الغذائية ودعم التحول نحو أنظمة الطاقة ذات كفاءة وتكنولوجيا المناخ الصديقة للبيئة في سلاسل القيمة الغذائية.

من جانبه، أعرب نصر الله عن سعادته بهذا التعاون مع سفارة النرويج، قائلًا: «نسعي منذ عام 2017 لتبني عدد من الممارسات الجيدة في مجال الاستزراع السمكي، واستخدام الطاقة المتجددة بديلًا للكهرباء والوقود الحفري وذلك حرصًا علي النهوض بقطاع الثروة السمكية بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية واستراتيجية المركز سعيًا نحو ابتكار حلول صديقة للبيئة والمناخ بحلول 2023».

وأضاف نصر الله: «أن هذ التعاون جاء في صميم عمل المركز نحو دعم مقدمي الخدمات والمزارعين لتبني حلول بديلة من شأنها الحد من التغييرات المناخية في مختلف المحافظات، التي ينتشر بها الاستزراع السمكي مثل الشرقية وكفر الشيخ والبحيرة».

وفي كلمتها قالت سفيرة النرويج بالقاهرة هيليدي كليمتسدال، إن البرنامج يقدم الدعم إلى خمسة آلاف من مزارعي ومنتجي ومصنعي الأسماك وآخرين من سلاسل القيمة الغذائية مما سيمكن هؤلاء من زيادة الدخل والإنتاجية والحد من الهدر والنفايات الغذائية.

دعم التحول نحو أنظمة الطاقة ذات كفاءة

وأوضحت أن البرنامج يقدم كذلك دعم التحول نحو أنظمة الطاقة ذات كفاءة وتكنولوجيا المناخ الصديقة للبيئة في سلاسل القيمة الغذائية، حيث أن المشروع يعتبر مثالًا رئيسيًا لمبادرة رائدة تتماشى مع أولويات التعاون الإنمائي بين البلدين، ويتسق مع أهداف دولة النرويج في تحسين التغذية وتوفير فرص عمل وتمكين الفاعلين في القطاع السمكي، بالتركيز علي صغار المزارعين ومتوسطي صغار المزارعين في افريقيا.

ومن جانبه قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية إن قطاع الثروة السمكية يوجه العديد من التحديات على رأسها التغيرات المناخية، التي تستلزم البحث عن حلول مبتكرة من خلال توفير الطاقة الجديدة والمتجددة للمربين، لافتا إلى أنه بالرغم من ذلك فان مصر تتربع على عرش الإنتاج في افريقيا بكمية تصل إلى 2 مليون طن سنويا.