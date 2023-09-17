تقرير: الدول العربية رفعت قدراتها من الطاقة المتجددة 57% في عام واحد

خلص تقرير جديد لمرصد الطاقة العالمي، إلى أنَّ الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رفعت قدراتها في مجال الطاقة المتجددة 57%، في الفترة من منتصف 2022 إلى منتصف 2023، لتبلغ 19 جيجاوات، متوقعًا مزيدًا من الارتفاع بمقدار النصف بحلول 2024.

وأشار التقرير، الذي نُشرَ اليوم الأحد، إلى أن المنطقة لا تزال بحاجة إلى مضاعفة هذه القدرة 20 مرة من مصادر الطاقة المتجددة؛ لتحل محل الطاقة التي تعتمد على الغاز، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وتستضيف المنطقة أواخر العام الجاري وللمرة الثانية على التوالي مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إذ استضافت مصر نسخة العام الماضي «COP27»، وتستضيف الإمارات نسخة هذا العام «COP28».