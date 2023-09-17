محافظ الجيزة: توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في معارض «أهلا مدراس»

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة التجهيزات النهائية لافتتاح معرض أهلاً مدارس، لبيع كل المستلزمات والأدوات المدرسية، وكذلك المواد الغذائية والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل، لقرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتفقد محافظ الجيزة التجهيزات الجارية في أجنحة المعرض، والذي يضم كل المستلزمات الخاصة في المدارس من أحذية وشنط والزي المدرسي لكل المراحل التعليمية وأدوات مدرسية من كشاكيل وكراسات وأقلام بخلاف المعروض من السلع الغذائية والألبان واللحوم البلدية الطازجة والمجمدة.

ضبط الأسواق وتوفير السلع

وأكد «راشد»، أنّ الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل و التصدي لجشع بعض التجار وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكل احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ما بين 20% إلى 30% عن المعروض بالسوق، تماشيًا مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل.

وشدد المحافظ علي العارضين بضرورة الالتزام بنسب التخفيضات وعرض السلع ذات الجودة المناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشددًا على المتابعة الدورية عقب الافتتاح لانتظام العمل داخل المعرض وتواجد السلع وبالأسعار المناسبة.