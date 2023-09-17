«التعليم» تعلن قائمة نسب زيادة مصروفات المدارس الدولية: تصل إلى 10%

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نسبة زيادة مصروفات المدارس الدولية، مشيرة إلى أنَّ نسبة الزيادة تكون على المصروفات المُقررة في العام الدراسي السابق 2022- 2023، مشددة على عدم الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالي لتسوية العجز بميزانية التعليم، إذ يتمّ احتساب أيهما أكبر.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، علي أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية سرعة إعداد نشرات المصروفات لإعلانها بالمدارس قبل بداية العام الدراسي وفقاً لما سبق.

شرائح مصروفات المدارس الدولية.. أكثر من 200 ألف جنيه

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي زيادة مصروفات المدارس الدولية والتي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة من 5 إلى 10% لتترواح بين 30 لأكثر من 200 ألف جنيه وفقاً للشرائح التالية:-

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 30000 جنيه وتقل عن 50000 جنيه.. نسبة الزيادة 10%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 50000 جنيه وتقل عن 80000 جنيه.. نسبة الزيادة 8%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 80000 جنيه وتقل عن 120000 جنيه.. نسبة الزيادة 7%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 120000 جنيه وتقل عن 200000 جنيه.. نسبة الزيادة 6%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 200000 جنية فأكثر.. نسبة الزيادة 5%.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، أنَّ ذلك يأتي حرصًا من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي على انتظام العملية التعليمية بالمدارس الخاصة والدولية، وإيماءا إلى ما جاء بالقرار الوزاري رقم 174 وتعديل الفقرة 5 واعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.