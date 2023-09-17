حياة كريمة تطلق مبادرة «أنت الحياة» بالإسماعيلية (صور)

انطلقت صباح اليوم الأحد «مباردة أنت» الحياة التابعة لمؤسسة حياة كريمة في الإسماعيلية، أكبر قافلة إنسانية تشهدها المحافظة بالتعاون مع 11 وزارة ومؤسسة لخدمة أهالي مركز ومدينة القنطرة غرب.

انطلاق المبادرة

وقال محمد جمال منسق مؤسسة حياة كريمة في الإسماعيلية إن المبادرة بدأت في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مركز شباب القنطرة غرب، ومدرسة يسري شعراوي أمام مركز الشباب مشيرا إلي أنها تستمر لمدة أسبوع حتي مساء الجمعة المقبل.

وأضاف جمال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المبادرة تستهدف الوصول الي أكثر من 40 ألف مستفيد من أهالي مركز القنطرة وقري المركز، التابعة له مالرياخ وأبو خليفة والبياضية والنصر.

وأشار إلى أن المبادرة تضم استقبال حالات الغارمين لبحث حالاتهم ومساعدتهم إلى جانب عقد ندوات توعوية لمكافحة الإدمان والتعاطي، وعقد امتحانات لمحو الأمية ، وملتقى توظيفي، وورش لتعليم الحرف اليدوية وإصدار بطاقات الرقم القومي مجانا.

مسؤول القافلة الطبية: قوافل طبية لمدة 6 أيام

وقالت الدكتورة بثينة بركات مسؤول القوافل بمؤسسة حياة كريمة إن القافلة كجزء طبي تتم لأول مرة في المحافظة، علي مدار 6 أيام متواصلة من الأحد وحتي الجمعة المقبلة.

وأضافت أن القافلة الطبية تضم تخصصات الباطنة والجراحة والأطفال وتنظيم الأسرة والجلدية مع إحالة المرضي للمستشفيات حال احتياجهم لذلك.