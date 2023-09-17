رئيس مدينة ببا: إنشاء 3 محطات مياه وتشغيل الصرف الصحي ضمن حياة كريمة

قال مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا بمحافظة بني سويف، إن الوضع كان سيئا داخل القرى والمراكز في الصعيد قبل مبادرة حياة كريمة، وكان هناك ارتفاع في منسوب المياه الجوفية، ومشاكل في مياه الشرب داخل جميع القرى.

أضاف «صلاح» خلال حواره في برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، أن عدد سكان مركز ببا يقترب من 525 ألف نسمة، ويعانون من نقص الخدمات داخل المركز، وعدم توافر المصالح الحكومية كاملة، لكن مبادرة حياة كريمة، أنشأت المراكز التكنولوجية وجميع ما يحتاجه الأهالي؛ ليعيشوا حياة كريمة.

نتائج مبادرة حياة كريمة

وتابع: «من نتائج مبادرة حياة كريمة، تشغيل الصرف الصحي ومشروعات مياه الشرب داخل 46 قرية التابعة لمركز ببا، وإنشاء 3 محطات مياه».