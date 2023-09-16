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«حياة كريمة»: المواطن يلمس مشروعات المبادرة في كل أنحاء مصر

كتب:

محمد أيمن سالم
10:57 م | السبت 16 سبتمبر 2023
حياة كريمة

حياة كريمة

قالت مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إن المبادرة تستهدف تحقيق «حياة كريمة» لكل المواطنين، مشيرة إلى أن توجيهات الرئيس السيسي هو الوصول لأكبر قدر من الخدمة في كل محافظات مصر، ووصلنا إلى نسبة إنجاز تصل لـ90%، وحققنا 80% في بعض المشروعات مثل تبطين الترع، والكهرباء، والصرف الصحي ووصلات المياه.

المواطن المصري يلمس المبادرة في كل المحافظات 

وتابعت «فخري»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن المواطن المصري يلمس المبادرة في كل أنحاء مصر، مشيرة إلى أن مؤسسة حياة كريمة تعمل على تطوير القرى والإنسان من خلال إعداد مبادرات قوية لتطوير الإنسان مثل مبادرة «أنت الحياة».

عدد المستفيدين من مبادرة «أنت الحياة»، وصل لـ300 ألف مستفيد

ولفتت إلى أن عدد المستفيدين من مبادرة «أنت الحياة»، وصل لـ300 ألف مستفيد، ويشارك في هذه المبادرة خبراء من التربية والتعليم، ومكافحة الإدمان والمجلس القومي للمرأة، من أجل توعية المواطن بحقوق ووجباته للحفاظ على مكتسباته.

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