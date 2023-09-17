«دار الكتب» تحتفل بمئوية سيد درويش غدا.. فيلم تسجيلي ومقطوعات موسيقية

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، وتقام الاحتفالية في مقر دار الكتب بكورنيش النيل، في تمام الثانية عشر من ظهر غد الاثنين.

احتفالية سيد درويش

تبدأ الاحتفالية بالسلام الوطني وهو من ألحان الفنان العظيم، ويحييها الموسيقار الكبير هاني شنودة الذي يتحدث عن مسيرة سيد درويش، ومواقفه الوطنية وأغانيه التي أثرت في وجدان المصريين، يتخلل الاحتفالية عرض لفيلم تسجيلي عن فنان الشعب.

مقطوعات صوتية نادرة

وتقدم دار الكتب المصرية، للجمهور مقطوعات صوتية نادرة بصوت سيد درويش من كنوز الدار، وعلى هامش الاحتفالية، تقيم قاعة الإطلاع الرئيسية في الدار، معرضًا لأبرز ما كتب عن الفنان الراحل.