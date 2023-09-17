رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«دار الكتب» تحتفل بمئوية سيد درويش غدا.. فيلم تسجيلي ومقطوعات موسيقية

كتب:

إلهام الكردوسي - بسمة شطا
12:57 م | الأحد 17 سبتمبر 2023
سيد درويش

سيد درويش

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، وتقام الاحتفالية في مقر دار الكتب بكورنيش النيل، في تمام الثانية عشر من ظهر غد الاثنين.

احتفالية سيد درويش

تبدأ الاحتفالية بالسلام الوطني وهو من ألحان الفنان العظيم، ويحييها الموسيقار الكبير هاني شنودة الذي يتحدث عن مسيرة سيد درويش، ومواقفه الوطنية وأغانيه التي أثرت في وجدان المصريين، يتخلل الاحتفالية عرض لفيلم تسجيلي عن فنان الشعب.

مقطوعات صوتية نادرة

وتقدم دار الكتب المصرية، للجمهور مقطوعات صوتية نادرة بصوت سيد درويش من كنوز الدار، وعلى هامش الاحتفالية، تقيم قاعة الإطلاع الرئيسية في الدار، معرضًا لأبرز ما كتب عن الفنان الراحل.

اقرأ المزيد:

فارق الحياة في ذكرى وفاة جده.. من هو حفيد سيد درويش الراحل؟

أوبرا الإسكندرية تحتفل بأعمال سيد درويش 21 سبتمبر

بالأغاني والصور.. أهالي كوم الدكة بالإسكندرية يُحيون مئوية سيد درويش

المايسترو سليم سحاب يحيى احتفالية «الصحفيين» بمئوية سيد درويش غدا
بقلم إلهام الكردوسي - بسمة شطا