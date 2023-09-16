المايسترو سليم سحاب يحيى احتفالية «الصحفيين» بمئوية سيد درويش غدا

يحيي المايسترو الكبير سليم سحاب، احتفالية نقابة الصحفيين، التي تنظمها اللجنة الثقافية والفنية، بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان «مئوية فنان الشعب»، وتقام الاحتفالية على مسرح النقابة في تمام الساعة الثامنة من مساء غدٍ الأحد 17 سبتمبر، تحت رعاية وزارة التضامن.

احتفالية كورال أبناء مصر

ويقود المايسترو سليم سحاب، خلال الاحتفالية، كورال أبناء مصر، ويقدم مقطوعات موسيقية لأهم أغنيات فنان الشعب سيد درويش.

ووجه الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي، لرعايتها الاحتفالية، وأشار إلى أن استمرار التعاون المثمر مع الوزارة، إذ ترعى مسابقة المتفوقين من أبناء الصحفيين من خلال بنك ناصر الاجتماعي.

ويعد الاحتفال هو الثاني، الذي تنظمه النقابة احتفالًا بمئوية سيد درويش، أحد أهم الأسماء والنوابغ الفنية، التي صاغت الموسيقى العربية الحديثة، والمجدد الأبرز، والتي ارتبطت أعماله بهموم الشعب في فترة التحولات الوطنية والفنية والفكرية، كما يعد مؤسس النهضة الموسيقية في مصر والعالم العربي.

أوضح محمود كامل وكيل النقابة ورئيس اللجنة الثقافية والفنية، أن التعاون مع وزارة التضامن بداية لأنشطة ثقافية وفنية عديدة تستهدف تعريف الأجيال الجديدة برموز الثقافة والفن، الذين يمثلون قوة مصر الناعمة، والذين قدموا لمصر أدوارًا وطنية على مدار تاريخ مصر الحديث.

كما وجه الشكر لنقيب الصحفيين، على جهوده الكبيرة في التحضير للاحتفالية الكبرى وخروجها للنور.