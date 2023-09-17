ضبط 4 أطنان لحوم وأسماك فاسدة في حملات للطب البيطري بالمنوفية

تواصل الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية، حملاتها لضبط الأسواق ومنع التلاعب والغش التجاري في إطار الحملات المكبرة، حيث تم ضبط كميات من اللحوم والأسماك والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في حملات موسعة للطب البيطري بمحافظة المنوفية.

حملات مكثفة على الأسواق والمجازر بمحافظة المنوفية

وأكد رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، أن الحملات التفتيشية علي مراكز خدمه ومدن وقرى المحافظة نجحت في ضبط 4 أطنان من اللحوم والأسماك والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال الفترة الأخيرة.

الطب البيطري: نهدف ضبط الأسواق ومنع بيع اللحوم الفاسدة

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الحملات التي يتم شنها من إدارة المجازر في المديرية تهدف إلى ضبط الأسواق والتعامل الفوري مع أي مخالفات، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية.

ووجه حماد الشكر لكل المشاركين في الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة والمجازر في مختلف المراكز لمنع الغش في الأسعار، مؤكداً أن بعض الحملات تكون مكبرة وبالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية الصحة وباقي الجهات المعنية، مشددا علي أنه سيتم تكثيف الحملات علي الأسواق خلال الفترة المقبلة.