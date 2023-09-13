تحرير 190 محضرا تموينيا في حملات تفتيشية على الأسواق بالمنوفية

تمكنت الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية من تحرير 190 محضرا تموينيا متنوعا في حملات مكثفة لمديرية التموين على القرى والمدن في إطار حملاتها المكبرة على الأسواق والمحال التجارية وفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

ضبط سلع غذائية ومواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأكد عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، أن الحملات التموينية نجحت في ضبط كميات من السلع الغذائية غير الصالحة والمواد البترولية والتموينة في الحملات خلال الفترة الأخيرة، كما جرى إغلاق عدد من المخابز لمخالفتها التعليمات الصادرة من وزارة التموين والتلاعب في موازين الخبز.

تكثيف الحملات التموينية على المراكز والمدن بالمنوفية

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات التفتيشية الصباحية والمسائية تهدف إلى ضبط الأسواق ومنع التلاعب والغش التجاري، وضبط السلع الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى استمرار الحملات التموينية المكثفة على الأسواق.

علي صعيد آخر، نجحت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية في ضبط كميات من اللحوم والأسماك والدواجن الفاسدة في حملتها على مراكز ومدن المحافظة، وفق ما أكده رفعت حماد مدير المديرية بالمنوفية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مشيرا إلى تكثيف الحملات بالتعاون مع الجهات التنفيذية ومجالس المدن لضبط الأسواق.