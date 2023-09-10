تراث سيد درويش في مكتبة الإسكندرية.. أسطوانات ونوت موسيقية وصور

عقد زواج مر عليه 104 سنوات، برز كأحد أهم مقتنيات سيد درويش داخل مكتبة الإسكندرية، الذى كشف عن دفعه مهراً 45 جنيهاً خلال تلك الزيجة التى استمرت 4 سنوات فقط وتوفى بعدها فنان الشعب تاركاً إرثاً فنياً من أعماله، إضافة إلى عوده الذى عزف عليه أجمل أغانيه، ناهيك عن أسطوانات لفنانين آخرين اعتاد على سماعهم.

«شيرين»: بعضها يعرض بـ«الوسائط المتعددة».. والآخر محفوظ بمخازن الكتب النادرة

تلك المقتنيات انتقلت إلى مكتبة الإسكندرية بعدما اشترتها المكتبة من أسرة الفنان وتسلمتها فى عام 2005، وعُرضت بعدها بداخل المكتبة فى عام 2006 ومستمر عرضها حتى الوقت الراهن، بحسب شيرين محمود، رئيس قسم الكتب النادرة والمجموعات الخاصة بمكتبة الإسكندرية. وأضافت «شيرين»، لـ«الوطن» أن مجموعة الفنان سيد درويش منقسمة إلى جزءين، أولهما الجزء المعروض فى مكتبة الوسائط المتعددة، وهو يتضمن 6 أسطوانات لأغانى الفنان الشهيرة: «أنا عشقت، ضيعت مستقبل حياتى، ياللى قوامك يعجبنى، حرج عليّا بابا، الحبيب الهجر، أنا هويت وانتهيت»، بجانب العود الخاص به، ونوتة رواية شهرزاد، بالإضافة إلى 3 براويز لصور شخصية للفنان سيد درويش.

أبرز تلك المقتنيات هى وثيقة عقد زواجه من الراقصة جليلة، حيث تعود الزيجة إلى 29 مايو عام 1919، على صداق 45 جنيهاً، على يد إبراهيم شعبان الدمنهورى، مأذون ناحية الشوام التابعة لمحكمة الأزبكية.

وتضمنت تفاصيل عقد الزواج اسم الزوج «السيد درويش بن درويش بن مصطفى»، و«الست جليلة بنت عبدالرحيم بنت أحمد» وكلاهما من رعايا الحكومة المحلية بحسب توثيق ذلك العصر، كما أن عقد الزواج بتوكيل أخيها محمود عبدالرحيم، على صداق قدره 45 جنيهاً، المقدم منه 30 جنيهاً، والمؤجل 15جنيهاً، فى منزل عبدالرحيم أحمد الكائن بحارة جامع خورشيد قسم شبرا.

توضح رئيس قسم الكتب النادرة والمجموعات الخاصة بمكتبة الإسكندرية أن الجزء الثانى يتمثل فى المجموعة المحفوظة بمخازن الكتب النادرة، والمتمثلة فى مجموعة من البراويز لصور الفنان فى مختلف الأعمار، ومجموعة من الأسطوانات بصوته، إضافة إلى مجموعة من النوت الموسيقية لألحانه لروايات مثل: «كليوباترا ومارك أنتونى، شهرزاد».

كما برزت مجموعة من الأسطوانات لفنانين كانت موجودة بهذه الفترة بلغ عددها 118 أسطوانة تكشف ذوق فنان الشعب فى سماع مطربى عصره منهم: «زكى أفندى مراد، السيد الصفتى، محمد أفندى بخيت، الشيخ سلامة حجازى، سليمان أبوداوود، كش كش بك، ونجيب الريحانى»، وغيرها من الأسطوانات لعدد من المطربين القدامى.