«قصة مدينة».. آخر الأنشطة الصيفية في مكتبة الإسكندرية اليوم

تختتم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع المكتبات برنامج الأنشطة الصيفية لعام 2023 بمكتبتي الطفل والنشء، بتقديم العرض المسرحي (قصة مدينة)، اليوم السبت، في الثانية والنص ظهراً بالمسرح الكبير.

احتفالية ختام أنشطة الطفل بمكتبة الإسكندرية

تتضمن احتفالية الختام هذا العام فقرات فنية متنوعة بمشاركة الأطفال والنشء الموهوبين من المكتبتين، حيث تهدف إلى تحفيز الأطفال والنشء على استكشاف وتطوير مواهبهم. كما يتضمن الحفل فقرات رقص وموسيقى وغناء، إلى جانب معرض للأعمال الفنية التي أنجزها الأطفال والنشء خلال البرنامج الصيفي.

قصة مدينة قصة مدينة، تأليف إيمان الشيمي وأشعار أحمد الشيخ وألحان محمد منصور ومدرب كورال وائل أبو الفتوح ودراما حركية واستعراضات سمير نصري وإخراج إسلام رفعت