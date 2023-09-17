في عيد ميلادها.. قصة اختفاء عبلة كامل عن الأنظار

تحتفل الفنانة عبلة كامل اليوم الموافق 17 سبتمبر بعيد ميلادها الـ63، وقدمت مسيرة فنية حافلة شاركت في العديد من الأعمال الفنية التي لا تزال عالقة في عقول وقلوب محبيها رغم غيابها عن الساحة الفنية لسنوات طويلة.

قصة اختفاء عبلة كامل

بدأت قصة اختفاء الفنانة عبلة كامل منذ عام 2018 بعد آخر الأعمال الفنية التي قدمتها، وهو الجزء الثالث من مسلسل سلسال الدم الذي قدمته مع عد كبير من الفنانين كان من بينهم رياض الخولي وعلاء غانم وأحمد سعيد عبدالغني وراندا البحيري وغيرهم، ومنذ ذلك الحين، واختفت تمامًا عن الأنظار سواء من خلال الظهور أو المشاركة في أي أعمال فنية.

وخلال الخمس سنوات التي مرت منذ آخر ظهور للفنانة عبلة كامل ترددت كثير من الشائعات التي تدور حول أسباب اختفائها منها إصابتها بمرض يمنعها من الظهور، واعتزال الفن نهائيا، لكنها بين كل هذه الشائعات لم تفكر في الظهور لتنفي أو تؤكد وفضلت الصمت.

أسباب اختفاء الفنانة عبلة كامل

لكن بين الحين والآخر كان بعض المقربين يظهرون لتوضيح أسباب اختفاء الفنانة عبلة كامل كان من بينهم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، الذي قال في أحد اللقاءات التليفزيونية: «دا قرارها هيا قالتلي أنا تعبت وزهقت وحاولنا نكلمها كتير ترد تقول اللي فيه الخير إنّ شاء الله يقدمه ربنا، وكنا ناويين نكرمها في مهرجان الدراما الدورة الأولى قالتلي خليني في دورات جاية أنا مش مؤهلة دلوقتي».

وهناك أيضا والد أبنائها الفنان أحمد كمال، الذي سُئل أكثر من مرة عن حقيقة اعتزال الفنانة عبلة كامل فقال في أحد اللقاءات التليفزيونية: «هذه الحياة والإيقاع المجهد بقى غير مناسب لها، وممكن بعد شوية لما تلاقي نفسها متحمسة إنّها ترجع تاني هتشتغل».