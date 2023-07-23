رئيس «المسرح القومي»: عبلة كامل اعتذرت عن تكريمها في المهرجان

قال الفنان محمد رياض، رئيس الدورة الـ16 للمهرجان القومي للمسرح المصري، إنّ الدورة الحالية لم تغفل تكريم السيدات، حيث يتم تكريم مصممة الديكور نهى برادة، في حفل الافتتاح، متابعا أنّ الدورات المقبلة ستراعي تكريم السيدات بشكل أكبر.

وأضاف محمد رياض، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار الأوبرا المصرية، لإعلان تفاصيل الدورة الجديدة للمهرجان المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، أنّ عامل الوقت حال دون تكريم عدد من السيدات، خاصة بعد اختيار إحدى نجمات المسرح لتكريمها، إلا أنّها اعتذرت عن التكريم لأسباب خاصة بها ورفضت الإفصاح عن اسمها.

هل يتم تكريم عبلة كامل في مهرجان المسرح المصري؟

وفي سؤال بشأن تكريم الفنانة عبلة كامل، قال رئيس المهرجان القومي للمسرح، إنّ اسم النجمة عبلة كامل يُطرح دائما في كثير من الفعاليات لتكريمها، لكنها ترفض ذلك لأسباب تخصها، فهي لا تحب الظهور، ولا يملك أحد إلا احترام موقفها، خاصة وأنّها فنانة مسرحية كبيرة وعظيمة.

الدورة الـ16 لمهرجان المسرح القومي باسم عادل إمام

وتنطلق الدورة الـ 16 لمهرجان القومي للمسرح المصري يوم 29 يوليو من الشهر الجاري، وتحمل الدورة الحالية اسم الزعيم عادل إمام، ويشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من النجوم أبرزهم صلاح عبدالله، ورياض الخولي، وخالد الصاوي، وتستمر الفعاليات حتى 14 أغسطس من الشهر المقبل.