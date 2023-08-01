صلاح عبدالله عن عبلة كامل: من حق أي فنان عدم استكمال مشواره متى أراد

قال الفنان صلاح عبدالله، إنه يعتز جدا بمشواره المسرحي، والذي بدأه قبل الاحتراف بسنوات طويلة، مشيدا بالفنانة عبلة كامل ووصفها بـ«العظيمة»، مؤكدًا أن بدايتها المسرحية كانت من خلاله.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري على هامش تكريم الفنان صلاح عبدالله لمشواره المسرحي والفني المميز، وأدار الندوة الدكتورة رشا عبدالمنعم، وبحضور محمد رياض رئيس المهرجان، والدكتور خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال البيت الفني للمسرح، وإيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح.

صلاح عبد الله يتحدث عن عبلة كامل

وعن توقف الفنانة عبلة كامل عن التمثيل حاليا، قال صلاح عبدالله، من حق أي فنان التوقف عن استكمال مشواره الفني طالما أراد ذلك، مضيفا: «لي الفخر إن اشتغلت في يوم من الأيام مع عبلة كامل».

واستطرد قائلا: أنا بدأت تمثيل قبل سنوات طويلة من الفنانة عبلة كامل، والتي كان بداية وقوفها على خشبة المسرح معي وكانت مسرحية من إخراج ناصر عبدالمنعم.

فرقة «تحالف قوى الشعب العاملة»

وتابع قائلا: البعض كان يعتقد إن حياتي المسرحية في القطاع الخاص لأن كان الاحتراف من خلاله، ولكن عندي مشوار آخر من خلال فرقة «تحالف قوى الشعب العاملة»، وكانت تجربة ناجحة وذلك قبل سنوات الاحتراف التي بدأت مع مسرحية رابعة العدوية مع سميحة أيوب وإخراج شاكر عبداللطيف.