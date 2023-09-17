«الداخلية» ترد على شكوى أحد المواطنين بشأن المخالفات المرورية

ردت وزارة الداخلية، على شكوى أحد المواطنين الواردة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتنويه للصفحة الرسمية للوزارة، والتي تساءل فيها عن أسباب ورود عدد كبير من رسائل المخالفات المرورية له.

وأشارت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، إلى أنه بعد الاطلاع على الصور المرورية الملتقطة لسيارة الشاكي، تبين أن كافة المخالفات المرورية التي تم إرسالها له صحيحة، مؤكدة أن السبيل لتلافى ورود المخالفات يتطلب الالتزام بالسرعات المقررة وارتداء حزام الأمان؛ حفاظًا على حياته وحياة المواطنين.