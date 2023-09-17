أحمد السقا ينفي شائعة إصابته في عينه: أجهز لفيلم جديد

نفى النجم أحمد السقا الشائعات المتداولة، خلال الأيام الماضية، بشأن إصابته في عينه واستعداده للسفر من أجل العلاج، موضحًا أنه مشغول خلال هذه الفترة بتصوير أحد أعماله الجديدة.

آخر أعمال أحمد السقا

يذكر أن أحمد السقا قدّم مسلسل حرب وهو مكون من 10 حلقات في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، وإيناس كامل، وسارة الشامي، ومصطفى منصور، وأحمد زنجرلي، وعماد الطيب، ومحمد يوسف أوزو، وأحمد أبو زيد، وإبراهيم كمال، وهشام حسين، وحنان فكري، وماجدة منير، وشريف صبحي، محمد أبو النجا، وعدد من ضيوف الشرف، وهي من تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

السقا يستعد لـ«تلج أحمر»

وفى سياق آخر يستعد أحمد السقا لفيلمه الجديد «تلج أحمر» من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج هشام الرشيدي، وإنتاج وليد صبري، ومن بدء تصويره قريبًا في روسيا، وفي الوقت نفسه ينتظر عرض فيلم السرب، الذي يُعد من أضخم الأعمال السينمائية في السنوات الأخيرة، ومن المقرر عرضه في السينمات قريبًا، ويشارك في بطولته نيللي كريم، وشريف منير، ومحمود عبدالمغني، ودياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، وآسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.