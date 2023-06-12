أبرز 10 تصريحات لأحمد مجدي ببرنامج «من مصر»: «نفسي أمثل مع أحمد السقا»

كشف الفنان أحمد مجدي العديد من المواقف وكواليس بعض الأعمال الفنية التي اشترك بها، ولا سيما أول عمل فني شارك فيه من إخراج والده، وذلك خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل.

أول عمل فني له في 2008

وتستعرض «الوطن» أبرز 10 تصريحات للفنان أحمد مجدي في اللقاء التلفزيوني، وذلك خلال السطور التالية:

1- أول عمل فني قام بالمشاركة فيه هو فيلم «عصافير النيل» عام 2008، من إخراج والده، وهو من قام بفرض نفسه في دور عبدالله داخل الفيلم.

2- دوره في مسلسل العهد الذي أذيع عام 2015 كان كبيرا وهذا العمل كان انطلاقة كبيرة له في المجال الفني ومن هنا بدأت الشهرة الواسعة له.

3- في عام 2017 قام بالعديد من الأعمال الفنية وعام 2020 قام بعمل فني «فرصة تانية»، وهذه الأعمال الفنية أعطته شهرة واسعة في مجال الفن.

4- أتمنى المشاركة في أعمال مع الفنان كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين عبدالعزيز ومنة شلبي وأحمد السقا وآسر ياسين.

5- الدراما المصرية في آخر عشر سنوات كانت تقدم منافسة عالمية وأعمال فنية تذكر في التاريخ.

6- لا بد من زيادة عدد صالات السينما لأن عدد السينمات الحالي 1500 صالة فقط ولابد من زيادتها لتصل إلى 5000 صالة على الأقل.

7- اختير ضمن سفراء الاتحاد الأوروبي للنوايا الحسنة في مجال المياه، متمنيا أن يكون جزءا في صناعة أفكار ومبادرات بيئية تساعد على وجود طاقة بديلة ونظيفة.

ضحية الرومانسية المفروطة

8- كان ضحية الرومانسية المفرطة، لأنه كان يبالغ في أحلامه وعاطفته في بداية حياته خاصة في مرحلة المراهقة، وحاليا وصل لحالة توازن بين عاطفته وعقله.

9- شارك بثلاثة أعمال فنية في عام 2017، وهذه الأعمال كانت هي مسلسلات «الأعلى سعر» و«لا تطفئ الشمس» و«واحة الغروب».

10- يقوم بادخار الأموال في هذا الوقت حتى يستطيع السفر إلى الهند وأخذ كورس في اليوجا.