انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي الخميس المقبل

ينطلق الخميس المقبل الموافق 21 سبتمبر، المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، بالمجلس الأعلى للثقافة في تمام الساعة السادسة مساءاً، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان وهم الفنان إيهاب فهمي، والفنانة لقاء الخميسي، والفنان القدير لطفي لبيب، والفنانة صفية العمري، ولفيف من المسرحيين.

تفاصيل الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما

الجدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها إيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، وچورچيا، وفرنسا، والمكسيك، وأوكرانيا، والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي و منصة الشاشة التي سيعلن عن تفاصيلها في المؤتمر، كما سيعلن عن مجموعة من الورش التي تتميز هذا العام بالتنوع والاختلاف و يقدمها عدد من الأجانب والعرب والمصريين.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، ويرأسه المخرج الدكتور أسامة رؤوف، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.