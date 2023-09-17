مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يعلن قائمة لجنة المشاهدة للدورة الثامنة

كشفت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، قائمة لجنة المشاهدة والاختيار للدورة الثامنة.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

الفنانة ريم أحمد بدأت مشوراها في المجال الفني منذ سن مبكر واشتهرت، وهي صغيرة من خلال تقديم شخصية هدى الابنة الصغرى لونيس في مسلسل يوميات ونيس، وظهر تميز ريم من خلال هذا الدور رغم سنها الصغير خاصة في الجزء الأول الذي تم تصويره عام 1994 حين كانت تبلغ من العمر 4 سنوات وحصلت ريم على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.

الناقد د. محمد سمير الخطيب، وهو عضو هيئة التدريس بقسم الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 2023، وعضو لجنة الندوات بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 2022، عضو مؤسس للمركز المصري التابع للمركز الدولي للمسرح.

لجنة مشاهدة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

نبيل الحلفاوي عاشق المسرح (2013)، وفادي فوكيه راهب المسرح (2022) كما اشترك في العديد من الكتب الجماعية التي صدرت في مصر والدول العربية، و شارك بالتحكيم في المهرجان القومي للمسرح في 2016، عضو لجنة تحكيم المقال النقدي 2018، والتحكيم في مسابقة ساويرس في النصوص المسرحية 2015.

والمخرج محمد مرسي وهو مدير فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح منتدبا من مركز الحرية للإبداع، ومشرف على مسرح بيرم التونسي، وليسيه الحرية بالإسكندرية منذ عام 2022، وعضو نقابة المهن التمثيلية شعبة الإخراج المسرحي، وقام بالتحكيم في العديد منها المهرجانات منها مهرجان اسكندرما، وكذلك مهرجان نوادي المسرح لأكثر من دورة، وكان عضو لجنة تحكيم بمهرجان شخصية مصر، ومهرجان مسرح بلا إنتاج كما مثل مصر دوليا في العديد من المهرجانات.

ونال العديد من التكريمات منها، والتكريم من قبل العديد من الوزارات كالتربية والتعليم والقوى العاملة شؤون الهجرة والمحافظات كالقاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ، ومثل مصر في مدينة الرباط بالمغرب كبطل للفيلم السنيمائي «العنف والسخرية» 2005، وكذلك في المهرجان الدولي للمسرح التجريبي 2008 - 2009 - 2010.

صرح الغرباوي قائلًا: «أحد أهم أهداف المهرجان هو تمكين الشباب خاصة أن جيل شباب المسرحيين قادر على القيادة، ويحتاج الفرصة والدعم كما أن تمكين الشباب جزء من بناء مصرنا الحبيبة، وهي أحد الاستراتيجيات التي وضعنها منذ الدورة الأولى لمهرجان شرم الشيخ.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة ٢٥ - ٣٠ نوفمبر يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن ، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي ، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء .