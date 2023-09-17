محافظة المنوفية تكثف استعداداتها للعام الدراسي الجديد

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدداً من المدارس بمراكز قويسنا وبركة السبع للوقوف على مدى الاستعدادت والجاهزية الكاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري عموم الإدارة التعليمية لمراكز قويسنا وبركة السبع.

استعدادات مىكز قويسنا للعام الدراسي الجديد

تابع محافظ المنوفية أعمال التجهيزات بمجمع المدارس بشارع سعد زغلول بمركز ومدينة قويسنا الذي يضم مدرسة قويسنا الحديثة للتعليم الأساسي، مدرسة قويسنا الرسمية للغات، مدرسة قويسنا المتميزة المتكاملة للغات ومدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية غرب بركة السبع.

حرص المحافظ بنفسه على تفقد الفصول الدراسية فيما كلف رئيس مدينة قويسنا بتحسين مستوى النظافة بالشوارع ورفع الحالة العامة بمحيط المدارس لتهيئة الأجواء لأبنائنا الطلاب.

خلال تفقده لمدرستي قويسنا المتميزة المتكاملة للغات وأبو بكر الصديق الابتدائية ببركة السبع ، استفسر محافظ المنوفية عن حجم قوة العمل وخطة التدريس للعام الدراسي الجديد واطمأن على استلام كافة المخصصات للكتب الدارسية ، فيما كلف المحافظ مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمراجعة خطة دعم وصيانة المدارس للإطمئنان على الجاهزية الكاملة لهاوكذا التنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لبركة السبع لبحث استغلال عدد من قطع أراضي أملاك الدولة بقرية شنتنا الحجر لإدراجها ضمن خطة الهيئة لإقامة مدار س عيها لخدمة الأهالى.

محافظ المنوفية: نتبنى خطة طموحة لإقامة المدار س التجريبية

وأشار إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لإقامة العديد من المدار س التجريبية لاستيعاب الكثافات الطلابية.

وأمر المحافظ بتوزيع مواد غذائية ولحوم على عمال المدارس، فيما وجه مدير الإدارة التعليمية بقويسنا ببحث طلب ولي أمر يلتمس التحاق نجله بالمدرسة والعرض عليه لاتخاذ اللازم وفقاً للوائح والإشتراطات المعنية للقبول.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أنه تم تشكيل لجان ميدانية لمتابعة المدارس بنطاق المحافظة بإجمالي 2616 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية وبطاقة 24 ألف و243 فصل دراسي لاستقبال الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية، والتأكد من استلام كافة المخصصات من الكتب الدراسية وتوزيعها على الطلاب، يأتي هذا في إطار اهتمام محافظ المنوفية بانطلاق عام دراسي جديد متميز ومنضبط بمختلف المراحل التعليمية حرصاً على مستقبل أبنائه الطلاب.