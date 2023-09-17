«زراعة المنوفية»: حصاد 9 أفدنة من القمح والإنتاج مبشر

أعلن المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، حصاد 9 أفدنة من القطن في المحافظة كأول جزء من الحصاد الذي يستمر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى إلى أن الإنتاجية مبشرة وقد نصل إلى 11 قنطارا في الفدان الواحد ولكن الحصر النهائي لم يتم حتى الآن.

تحديد 6 حلقات لبيع القطن في محافظة المنوفية

وقال وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه جرى تخصيص 6 حلقات في المحافظة لبيع القطن من بينها أربع حلقات في مركز قويسنا نظرا لزراعة مساحات كبيرة فيها، فضلا عن وجود حلقة في مركز تلا، وحلقة في مركز أشمون.

على صعيد آخر، أوضح «التركاوي» أن تم توفير تقاوي القمح استعدادا لزراعته خلال شهر 10 المقبل، موضحا أن محافظة المنوفية تستعد لموسم القمح وباقي الزراعات بشكل مكثف نظرا لاهتمام الدولة بالمحاصيل المختلفة ولتقليل الفاتورة الاستيرادية.