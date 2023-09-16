بدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة المنوفية الأهلية

بدأت جامعة المنوفية الأهلية اليوم السبت، في استقبال الطلاب الجدد الملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسى الجديد 2023 - 2024، لإجراء الكشف الطبي لهم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات، منعًا للتكدس ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين.

الوقوف علي حالة الطلاب الصحية قبل الالتحاق بجامعة المنوفية الاهلية

وأوضح الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية، أن إجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد يستهدف الوقوف على حالتهم الطبية ومعرفة الحالات المرضية المختلفة، لتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم، وإنشاء ملف صحي لكل طالب طوال سنوات دراسته بالجامعة.

توفير سبل الراحة للطلاب الجُدد أثناء الكشف الطبي

وجهت الدكتورة نانسي أسعد المشرف الأكاديمي على جامعة المنوفية الأهلية، بضرورة توفير كافة سبُل الراحة للطلاب الجُدد أثناء الكشف الطبي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، وتعدد عيادات الكشف، مع التشديد على الالتزام بكافة إجراءات وإرشادات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية.

واستقبل وفد من اتحاد طلاب الجامعة، الطلاب الجدد للترحيب بهم، ومعاونتهم على الانتهاء من إجراءات الكشف الطبي.