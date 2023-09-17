مطران المنوفية يرسم كاهنا جديدا في كنيسة الشهيد مار جرجس

صلى الأنبا بنيامين مطران المنوفية القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية البتانون التابعة للإيبارشية، وشاركه عدد من الآباء الكهنة، وسام نيافته عقب صلاة الصلح الشماس مينا چورچ كاهنًا جديدًا للخدمة بالكنيسة ذاتها باسم القس توما.

ملقى للشباب بإيبارشية شبين القناطر

وفي سياق متصل، نظمت كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية مساكن أبو زعبل التابعة لإيبارشية شبين القناطر، أمس، ملتقى الشباب الثالث تحت عنوان «أليثوس تيناهتي»، في بيت «أرض الفرح» للمؤتمرات التابع لإيبارشية الزقازيق، بحضور نيافة الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر.

تناول الملتقى موضوع «فكر الإلحاد المعاصر والبعد عن الله»، إذ ناقش نيافة الأنبا نوفير الموضوع من منظور إيماني كنسي، وأجاب على أسئلة الشباب المشاركين والبالغ عددهم أكثر من 230 شابًا وشابة من أبناء الكنيسة، كما تضمن الملتقى ورش عمل، وفي ختامه تمّ التقاط الصور التذكارية.

افتتاح كنيسة جديدة

كما صلى الأنبا ثافيلوس، أسقف إيبارشية منفلوط، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بمنفلوط، وافتتح نيافته كنيسة الشهيدين أبانوب وونس، الكائنة داخل الكنيسة ذاتها.