مدير منصة الحماية ببنك الطعام: قوافل «ستر وعافية» تجوب كل محافظات مصر

قال ياسر عبد العليم، مدير منصة الحماية ببنك الطعام، عضو التحالف الوطني، أن زيارة الرئيس السيسي، بالأمس، إلى محافظة بني سويف كانت زيارة حافلة بالقرارات التي تعزز الحماية الاجتماعية.

وأضاف مدير منصة الحماية ببنك الطعام، عضو التحالف الوطني، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «نعمل مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في قوافل «ستر وعافية» والتي تجوب مصر كلها في كل المحافظات والمراكز، وتلك القافلة رقم 24 التي تمت في محافظة بني سويف خلال الأسبوع الماضي».

خطة شاملة لباقي المحافظات

وتابع: «لدينا خطة شاملة لباقي المحافظات واشتغلنا قبل كده في محافظات مختلفة مثل الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، كما أن الهدف من كل تلك القوافل هو دعم الفئات الأولى بالرعاية الأكثر استحقاقًا وهو تماشيًا مع جهود التحالف الوطني ضمن خطة الحماية الاجتماعية والتي يتم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر، وطبعا القوافل دي بتكون شاملة كل الخدمات من ضمنها المواد الغذائية والوحدات الصحية المتنقلة والكساء والملابس».

واستكمل: «بدأت العديد من المؤسسات توزع الشنط المدرسية وملابس المدرسة، وخلال الفترة المقبلة هتكون هناك خطة أشمل وأوسع تلف مصر كلها ونكمل باقي المحافظات بتوجيهات من الرئيس السيسي، وبنحاول خلال الفترة المقبلة نكون واقفين مع المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية اللي بيعاني منها العالم كله».