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الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائبا عاما

كتب:

محمد أبو عمرة
01:32 م | الأحد 17 سبتمبر 2023
السيسي يشهد أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائباً عاماً

السيسي يشهد أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائباً عاماً

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائباً عاماً.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس السيسي أعرب عن تمنياته للنائب العام الجديد بالتوفيق في أداء مهامه والاضطلاع بمسئولياته، في إطارٍ من سيادة القانون والعمل الدؤوب لتمكين المواطنين من حقوقهم وفقاً للدستور والقانون.

كما منح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، معرباً عن خالص التقدير لجهوده وما قدمه من عطاء في سبيل حماية وصون حقوق المواطنين والمجتمع.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.