خبير اقتصادي: قرارات السيسي تدعم الفئات الأكثر احتياجا.. وتثبت شعوره بالمواطن

قال الدكتور علاء علي الخبير الاقتصادي وعضو في اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يثبت كل يوم في ظل هذه الظروف الاقتصادية أنه من نسيج هذا الوطن، وأنه يشعر بالمواطن، وذلك تعليقا على القرارات الثمانية التي أعلنها رئيس الجمهورية أمس في كلمته خلال زيارته قرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف.

زيادة لأصحاب المعاشات والمستفيدين من تكافل وكرامة

وأضاف الخبير الاقتصادي، في حواره على القناة الأولى والفضائية المصرية: «هناك زيادة استثنائية أعلنها الرئيس من 300 إلى 600 جنيه لأصحاب المعاشات والمستفيدين من تكافل وكرامة، كما أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تقترب من 15% في ظل معدلات تضخم كبيرة منذ الأزمة الروسية الأوكرانية».

قرارات الرئيس تمس الأكثر احتياجا

وتابع، أن الرئيس السيسي تدخل بقرارات تمس الأكثر احتياجا بنسب لا تقل عن 15% وتصل في بعض الأحيان إلى 100% ورفع الحد الأدنى للأجور وأعفى المزارعين من أعباء الديون، موضحًا أن الفئات الأكثر احتياجا هي المستهدفة من قرارات الأمس والتي تحدث عنها رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة وقال إنها المواطن الذي تحمل كثيرا، وبالتالي فإن الدولة تدعمه وتقدمه تيسيرات وتسهيلات لعبور الأزمة التي تعانيها مصر نتيجة للأزمة العالمية.