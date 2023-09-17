رب الأسرة التي زارها الرئيس السيسي: الناس أصبحوا يطلقون على مدينتنا «سدس سيتي»

قال عادل فكري رب الأسرة التي زارها الرئيس السيسي بمحافظة بني سويف، إنّ القرى شهدت تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقدمًا الشكر لرئيس الجمهورية على ذلك: «مش عاوزين أكتر من كده».

تحوّل كبير في قرية سدس الأمراء

وأضاف «فكري»، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية: «الناس يطلقون على قرية سدس الأمراء سدس سيتي، كلنا منبهرون بجمالها وروعتها ونتعامل معها على أنَّها محافظة وليست قرية، أما الطريق فهو رائع ومميز للغاية مثل الأوتوستراد بالقاهرة».

وتابع أنَّ كل القرى التابعة لمركز ببا والتي استفادت من المبادرة الرئاسية حياة كريمة تشهد نقلة حضارية كبيرة بفضل الله عز وجل ومجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي والقائمين على المبادرة: «الناس مبتنامش، شغل ليل ونهار في القرى، وخاصة أن مركز ببا كبير وبه قرى كثيرة، وكلنا سنستفيد من حياة كريمة».

قرى «ببا» تشهد أعمالا إنشائية ومشروعات قومية

وواصل: «بصفتي موجه في وزارة التربية والتعليم فأنا أزور مدارس مركز ببا كلها، وأقول إنه لا توجد قرية لا تشهد أعمالا إنشائية في البنية التحتية مثل الصرف الصحي والغاز الطبيعي والكهرباء والمياه، ولم يكن أحدًا يتصوّر أن يتم كل ذلك في قرى صغيرة».