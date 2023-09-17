عضو أمناء الحوار الوطني: نؤمن بإمكانية الوصول لحلول توافقية من خلال النقاش

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني نجح حتى الآن في تقريب المساحات المشتركة بين المواطنين، فضلا عن إيمان القوى السياسية بإمكانية الوصول لحلول توافقية من خلال النقاش وتبادل الآراء والأفكار، متابعا أن النقاش والتفاهم أساس السياسة والوصول إلى الحلول الوسط التي ترضي معظم الأطراف قدر الإمكان بالنظر إلى الظروف المحيطة.

دور الحوار الوطني في تهدئة الأوضاع

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحوار الوطني نجح إلى حد كبير في معالجة الكثير من المشكلات، فضلا عن لعبه دورا مهما في تهدئة الأوضاع خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أنه حضر العديد من النقاشات المختلفة بجلسات هذا الحوار حول التضخم والديون والصناعة والزراعة، وكانت معظم النقاشات موضوعية.

الحوار الوطني يقرب وجهات النظر

وتابع: «قبل انعقاد الحوار كان كل حزب أو قوى سياسية أو شخصيات عامة يعيش في ركن منعزل عن الآخر، كله يحمل تصورات ربما مثالية قدر الإمكان أو لا تنتمي كثيرا إلى الواقع، لكن الحوار الوطني جعل الجميع يجلسون مع بعضهم البعض ليتناقشوا ويطرحوا آرائهم وأفكارهم، ومن ثم اكتشفوا أن الحل المثالي من وجهة نظر المعارضة أو الحكومة غير موجود على أرض الواقع، وبالتالي على كل طرف الوصول لنقطة قريبة من الآخر».