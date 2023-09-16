ضياء رشوان: الرئيس السيسي دعا إلى الحوار الوطني عندما حان وقت الإصلاح

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنَّ الرئيس السيسي حرص على توضيح أسباب تأخر الإصلاح السياسي عند دعوته للحوار الوطني نظرا للأولويات الملحة وقتها مثل القضاء على الإرهاب وإنقاذ الدولة من الانهيار، ولكن عندما حان الوقت للإصلاح والحوار دون استثناء لأي أحد سارع بالدعوة إليه.

رشوان: مشاركة جميع القوى في المجتمع بالحوار الوطني

وأضاف «رشوان» خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الحوار الوطني شاركت فيه كل القوى السياسية والنقابية والطلابية والمجتمع الأهلي في مصر، ولم تشهد جميع جلسات الحوار أي نزاع بين المشاركين الذين عبروا عن رأيهم بحرية وفقا لما كفله الدستور للجميع.

رشوان: نحتاج إلى استمرار حالة الحوار في مصر

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أنَّه آن الأوان لاستمرار حالة الحوار في مصر، ولا نقصد الحوار الوطني بل الحوار بشكل عام والحالة من نقاشات بين أطياف المجتمع المختلفة وسماع كافة الآراء وبلورة الجاد منه، لأن مبادئ الجمهورية الجديدة التي أكد الرئيس السيسي عليها تستند على التنمية الاقتصادية والسياسية اللتين تعدان جناحيها.