قرار هام من «التعليم» بشأن طلاب التعليم الفني: لا مانع من التحويل لنظام الخدمات

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً إلى بعض المديريات التعليمية بشأن رغبة بعض طلاب التعليم الفني العام في التحويل الى نظام الخدمات في العام الدراسي 2023-2024.

لا مانع من تحويل طلاب التعليم الفني لنظام الخدمات

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات، أنَّه لا يوجد ما يمنع من قبول طلاب التعليم الفني للتحويل على نظام الخدمات ما دامت هذه رغبة الطالب وولى أمره ولو يجبر عليها مع أخذ الاقرارات اللازمة على الطالب وولى أمره وتحويله الى نظام الخدمات.