مواصفات الزي المدرسي للمدارس الحكومية 2023.. منع النقاب والحجاب اختياري

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الزي المدرسي للمدارس الحكومية 2023 والرسمية لغات والمتميزة والخاصة الموحدة، لجميع المراحل التعليمية «الابتدائي والإعدادي والثانوي» وذلك للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

الزي المدرسي الحكومية 2023 والخاص

وأكّدت وزارة التعليم، أنَّ الهدف من توحيد الزي المدرسي الحكومية 2023 والخاصة، هو تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي، من خلال إزالة الفوارق المادية والاجتماعية والحد من التنمر والسخرية بين الطلاب، وتقليل العنف والمشاكل التأديبية داخل المدارس، والتقليل من إهدار الوقت، والمنافسة بين الطلاب القائمة على التباهي والتفاخر.

مواصفات الزي المدرسي الموحد للمرحلة الابتدائية

- مريلة وبنطلون لجميع الطلاب باللون الذي تحدده مديرية التربية والتعليم المختصة.

- يمكن استبدال المريلة، وإحلال قميص وجونلة محلها بطول مناسب بالنسبة للبنات، وقميص وبنطلون بالنسبة للبنين.

- يمكن ارتداء بلوفر أو جاكيت في فصل الشتاء، وفقًا لما تقرره مديرية التربية والتعليم المختصة.

- حذاء مدرسي وجورب بلون مناسب للزي المختار.

مواصفات الزي المدرسي للمرحلة الإعدادية

- البنون: ارتداء قميص بلون مناسب، وبنطلون طويل وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء بلوفر، أو جاكيت وفقا لما تقرره كل مديرية.

- البنات: ارتداء بلوزة ومريلة من قماش تيل بحمالات (دريل)، باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة، وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء المريلة من قماش الصوف، أو ارتداء بلوفر، أو جاكيت استبدال المريلة، وإحلال قميص وجونلة بلون المريلة، ويجوز محلها بلون مناسب

- حذاء مدرسي وجورب، بلون مناسب للزي المدرسي.

مواصفات الزي المدرسي للثانوية

- البنون: ارتداء قميص بلون مناسب وبنطلون طويل، وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء بدوار أو جاكيت، وفق ما تقرع مديريات التربية والتعليم

- البنات: ارتداء بلوزة بيضاء، وجونلة من قماش تيل، بطول مناسب باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة، وفي فصل الشتاء يمكن ارتداء جونلة من الصوف، كما يمكن ارتداء بلوفر أو جاكت، بلون الجونلة، وقنا لما تقرره مديرية التربية والتعليم المختصة.

- حذاء مدرسي وجورب، بلون مناسب للزي المدرسي المختار للبنين والبنات.

- بالنسبة لغطاء الشعر للبنات (اختياري) يشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.

- أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك، قد تمّ بناءً على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر، على أن يتمّ التحقق من علم ولي الأمر بذلك.