ندوة للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية بمركز شباب أريمون في كفر الشيخ

استقبل مركز شباب أريمون في محافظة كفر الشيخ، مبادرة «رواد تحيا مصر»، والتي تهدف للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التدوال الآمن، والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزيه لتمكين الشباب الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور، محافظ كفرالشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومنال جمال الدين، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وإشراف نانيسي الناقوري، مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية.

التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية

وأوضح الدكتور عزت محروس، عبر بيان، أن وزارة الشباب والرياضة على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية، وتتبنى وتدعم الكيانات الشبابية التي تقدم مبادرات تخدم الشباب والمجتمع في كافة المجالات.

أنواع المخلفات الإلكترونية

وأشار عزت محروس، إلى أن الندوة تناولت تعريف المخلفات الإلكترونية وأصنافها وتأثيرها على البيئة والفرد وكيفية التخلص الأمن منها، وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ شريف السواق، منسق المشروع بالمديرية، وفتحيى جبر، مدير إدارة شباب كفر الشيخ، ومسعد محمد، رئيس مجلس إدارة مركز شباب إريمون.