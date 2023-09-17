أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق الأزهر للعام الجامعي 2023 - 2024، والتي من بينها نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع كفر الشيخ أدبي «بنين»، حيث تستقبل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدسوق الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية للعام الحالي.

نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع كفر الشيخ أدبي «بنين»

وتنشر «الوطن» نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع كفر الشيخ أدبي (بنين) في السطور التالية:

كلية الدراسات الإسلامية والعربية «بنين»

1- شعبة «اللغة العربية»: تستقبل الطلاب الحاصلين على مجموع درجات بحد أدنى 315 درجة انتظام، و320 درجة انتساب لشعبة أدبي.

2- شعبة الشريعة الإسلامية: تستقبل الطلاب الحاصلين على مجموع درجات بحد أدنى 377 درجة انتظام، و340 درجة انتساب لشعبة أدبي.

3- شعبة أصول الدين: تستقبل الطلاب الحاصيلن على مجموع درجات بحد أدنى 315 درجة انتظام، و316 درجة انتساب لشعبة أدبي.

المستندات المطلوبة للالتحاق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية

وفقاً لمصدر مسئول، للالتحاق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ «بنين» فإنّه يستوجب على الطالب الذي تم ترشيحه من قبل مكتب التنسيق، اتباع الخطوات التالية:

1- تسديد مصروفات الكلية عن طريق فوري على كود خدمة 6452.

2- الدخول على الرابط التالي لاستكمال البيانات وطباعة طلب الالتحاقhttps://www.azu.edu.eg/azharsr/Facs/Index

3- التوجة إلى الكلية لتقديم الملف.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ «بنين»

يذكر أنّ كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ «بنين»، هي كلية تابعة لجامعة الأزهر بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، وأُنشئت عام 1994، وتضم 3 أقسام يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الالتحاق بها، وهي أقسام «اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة الإسلامية».