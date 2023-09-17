جامعة الأزهر تعلن نتيجة تنسيق القبول 2023-2024: 96.15% لطب القاهرة بنين وبنات

أعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2023-2024، إذ بلغ عدد المتقدمين للتنسيق 72130 طالبا، موضحا أن النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول بالكليات جاءت كالتالي:

96.15 % كلية الطب للبنين بالقاهرة وكلية الطب للبنات بالقاهرة، و95.38 % لكلية الطب للبنين بدمياط وكلية الطب للبنات بدمياط، و94.77% كلية الطب للبنين بأسيوط وكلية الطب للبنات بأسيوط.

نتيجة تنسيق الأزهر.. كليات الهندسة

النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول 91.23% كلية الهندسة للبنين بالقاهرة وكلية الهندسة للبنات بالقاهرة، و90.15% لكلية الهندسة للبنين بقنا، و90.92% فصول كلية الهندسة للبنات بقنا.

كليات الصيدلة

النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول 93.54% كلية الصيدلة للبنين بالقاهرة وكلية الصيدلة للبنات بالقاهرة، و92.77% كلية الصيدلة للبنين بأسيوط وكلية الصيدلة للبنات بأسيوط.

كليات طب الأسنان

النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول 94.62% لكلية طب الأسنان للبنين بالقاهرة وكلية طب الأسنان للبنات بالقاهرة، 94.31% كلية طب الأسنان بنين بأسيوط.

كلية التمريض

النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول 90.46% بكلية التمريض للبنات بالقاهرة، 89.85% فصول كلية التمريض للبنات بدمياط، و89.38% فصول كلية التمريض للبنات بأسيوط.

أضاف الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن هذا العام يشهد دخول عدد من الكليات والفصول الجديدة، وهي فصول كلية التمريض بنات دمياط، فصول كلية التمريض بنات أسيوط، فصول كلية الهندسة بنات قنا، فصول كلية زراعة بنات القاهرة، فصول كلية البنات الأزهرية بالوادي الجديد، أصول دين، لغة عربية وشريعة إسلامية.

أوضح الدكتور محمد فرج مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن الطالب الذي جرى ترشيحه من قبل مكتب التنسيق، عليه اتباع الخطوات التالية للالتحاق بالكلية:

1- تسديد مصروفات الكلية عبر «فوري» على كود خدمة «6452».

2- الدخول علي الرابط التالي لاستكمال البيانات وطباعة طلب الالتحاق https://www.azu.edu.eg/azharsr/Facs/Index3

- التوجة إلى الكلية لتقديم الملف.