تعرف على خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2023

قبل إعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023، يهتم قطاع كبير من الطلاب بمعرفة خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2023، وذلك للطلاب المسجلين في تنسيق الثانوية الأزهرية، وتأتي أهمية معرفة خطوات الاستعلام عن النتيجة ، بعد إتاحة الجامعة رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2023؛ بعد إعلان النتيجة مباشرة، إذ سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الدخول مباشرة على الرابط ومعرفة الكلية التي تم ترشيحه إليها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2023

وحول خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر، تستعرض «الوطن» خطوات الحصول على النتيجة، فور إعلانها، على النحو التالي:

- تسجيل الدخول على موقع التنسيق الالكتروني على بوابة مصر الرقمية.

ـ الضغط على أيقونة تنسيق الأزهر.

ـ اختيار الشعبة الدراسية.

- تسجيل بيانات الطالب كاملة.

- كتابة رقم جلوس الخاص بالطالب بالإضافة إلى الرقم السري.

- الضغط على كلمة استعلام.

مؤتمر جامعة الأزهر

وتعلن جامعة الأزهر، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، نتيجة تنسيق الأزهر 2023، وكانت جامعة الأزهر، قد فتحت الباب أمام طلاب الثانوية الأزهرية، الناجحين في الدورين الأول والثاني، من أجل تسجيل الرغبات ويتم الإعلان عن الرابط