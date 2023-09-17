رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2023 علمي وأدبي برقم الجلوس.. تظهر خلال ساعات

يعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق الأزهر 2023، خلال مؤتمر صحفي في الثانية مساء اليوم، وفقا لما أعلن المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، وتظهر النتيجة فور إعلانها عبر رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2023 علمي وأدبي برقم الجلوس.

ومن المقرر أن يكشف رئيس جامعة الأزهر، خلال المؤتمر الصحفي، الحدود الدنيا لكليات الشعبة العلمية بنين وبنات والشعبة الأدبية بنين وبنات، ورابط النتيجة.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2023 علمي وأدبي برقم الجلوس.

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2023 علمي وأدبى برقم الجلوس

ولمعرفة نتيجة التنسيق عبر رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2023 علمي وأدبي برقم الجلوس اتباع الخطوات التالية:

- الدخول علي موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

- اختيار خدمات تنسيق الأزهر.

- تحديد الشعبة الدراسية علمي أو أدبي.

- إدخال رقم جلوس الطالب.

- إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

- إضغط علي كلمة استعلام.

- تظهر الكلية التي تم ترشيح الطالب لها.

- طبع بطاقة التشريح للكلية المراد التحاقه بها.

تنسيق الأزهر لكليات الطب عام 2022

وجاء تنسيق الأزهر للعام الماضي 2022 علمي بنين كالتالي:

الحد الأدنى للقبول بكلية طب البنين بالقاهرة 625 درجة بنسبة 96.15%.

كلية طب بنين دمياط 620 درجة بنسبة 95.38 %.

كلية طب بنين أسيوط 616 درجة بنسبة 94.77%.

كلية صيدلة بنين القاهرة 607 درجات بنسبة 93.38%.

كليات طب الأسنان بنين القاهرة 615 بنسبة 94.62%.

كلية هندسة بنين القاهرة 591 درجة بنسبة 90.92%.

كلية هندسة بنين قنا 584 درجة بنسبة 89.85%.