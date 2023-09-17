شاب أمريكي مهووس بالتكنولوجيا يمتلك أكثر من 100 جهاز بمنزله.. «إجازة مع كل إصدار»

تمكَّن أحد الشباب من الاحتفاظ بأكثر من 100 جهاز إلكتروني في منزله، وكانت جميع الأجهزة من مقتنيات شركة أبل، فكان حريصًا على طلاء غرف منزله بألوان الشعار، لتكون كل حجرة منفصلة عن ذاتها، ليحصد على لقب أكثر شخص مقتنٍ للأجهزة الإلكترونية في منزله، وذلك لشغفه الكبير نحو أجهزة أبل، وجاء ذلك في إطار مشاركته بإحدى المسابقات الدولية، التي نظمتها شركة SellCell وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية فما القصة؟

فاز في المسابقة التي ضمت ما يقرب من 1000 متسابق

تمكَّن شاب أمريكي من المشاركة في إحدى المسابقات الدولية لشركة «SellCell»، وذلك راجع إلى اقتنائه أكثر ما يقرب من 100 جهاز إلكتروني لشركة أبل، فعمله كمهندس برمجيات دفعه إلى التعرف أكثر عن هذه الأجهزة، ليجده شغوفًا بالتعرف أكثر عليها والتعامل معها عن قرب، فقد فاز في المسابقة التي ضمت ما يقرب من 1000 متسابق، لامتلاكه أكثر من 100 جهاز داخل منزله في كانساس التابعة للولايات المتحدة الأمريكية وفقًأ لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ابنته على اسم أول إصدار من شركة أبل

لم يقتصر امتلاكه على الأجهزة الإلكترونية فحسب، إلا أنه كان حريصا على امتلاك بعض المقتنيات النادرة، منها النظارات الخاصة بستيف جوبز، وذلك لكونه شغوفًا بالتكنولوجيا فهو محب لشركة آبل، ومن كثرة حبه لم يكن غريبًا عليه أن يطلق اسم «ليزا» وهو الاسم الخاص بابنة المؤسس المشارك في شركة أبل، كما هو الاسم الخاص بأول جهاز أصدرته شركة أبل، بدأ من مرحلة عملها، وذلك نظرًا لشغفه نحو شركة أبل الذي بدأ مبكرًا منذ عمر المراهقة، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، إلا أنه يسعى أيضًا إلى الشعور بأجواء شركة أبل داخل منزله، وذلك عن طريق طلاء كل غرفة من الغرف بلون من ألوان الشعار.

إجازة من العمل فور نزول إصدار جديد

وعلى الرغم من امتلاكه أكثر من 100 جهاز إلكتروني من شركة أبل، إلا أنه حريصا على متابعة كل التطورات التي تحدث بها، والحرص على شراء النسخة الجديدة من أي إصدار فور نزولها، لتكون جائزته في تلك المسابقة هو الحصول على لقب أكثر معجب بمنتجات شركة أبل، ويحرص على أخذ إجازة بشكل خالص كلما علم بموعد قدوم نسخة جديدة من أحد إصدارت شركة أبل.