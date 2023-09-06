أضرار تعرض الطفل إلى شاشة الأجهزة الإلكترونية.. دراسة توضح

الألعاب الكرتونية والأغاني المتنوعة، دائما تجذب الطفل لمشاهدتها على شاشات الأجهزة الإلكترونية، مما يدفعهم إلى التعرض لها بشكل دائم، غافلون عن أن التعرض إلى هذه الأجهزة في مرحلة الطفولة المبكرة، يقترن بتأخر نمو الوظائف العقلية في مراحل لاحقة من الطفولة، فضل عن تأثيرها على العصب البصري.

دراسة تأثير الشاشات الإلكترونية على الأطفال

ما يقرب من 7 آلاف و97 أمًا وأطفالهن، اختبرهم فريق بحثي في دراسة أجراها فريق بحثي مشترك من جامعتي «هاماماتسو وتوهوكو»، لقياس زمن تعرض هؤلاء الأطفال لشاشات الأجهزة الإلكترونية في مرحلة الطفولة المبكرة، ولمعرفة نتائج تلك الدراسة وتأثيرها على الأطفال.. اعرف من هنا.