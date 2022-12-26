ماذا تفعل مع الأجهزة الإلكترونية القديمة لحماية نفسك؟.. تخلص منها

الكثير من الناس، لا يعرف كيفية الاستفادة من الأجهزة الإلكترونية غير المستخدمة، لشرائهم أخرى أكثر تطورا، فيلجأ البعض إلى التخلص منها بسلة النفايات، أو تركها دون الانتفاع منها في شيء، إذ لا يمتلكون أفكارا تساعدهم من استخدامها في المنزل أو خارجه.

وأوضحت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن هناك الكثير من الخيارات بشأن كيفية التعامل معها سواء كانت عبارة عن هواتف، حواسيب، أو وحدات تحكم، وتستعرض «الوطن»، أفضل الطرق للتعامل مع الأجهزة الإلكترونية القديمة، وذلك لتجنب أضرارها، محمد البرماوي، خبير في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وقال خبير في مجال تكنولوجيا المعلومات، إن مصر نجحت بشكل كبير في تنظيم مؤتمر المناخ، لحماية البيئة من الإنبعاثات الكربونية، موضحا أنه كان لها دورا كبيرا في هذا التوجه الريادي العالمي للخروج بتوصيات هامة من خلال هذا المؤتمر.

تغيير ثقافة الاستهلاك

كما أوضح الخبير في مجال تكنولوجيا المعلومات، أنه من الضروري أن يغير المواطن ثقافة الاستهلاك خلال المرحلة المقبلة، ويلغي أسلوب اقتناء الأجهزة الإلكترونية القديمة، والتي لا نستخدمها على الإطلاق، موضحا أنها تعد مواد قابلة للانفجار والتفاعل في أي وقت داخل البيت، فلابد من التخلص من هذه المواد بطرق آمنة.

جهات تجمع الأجهزة القديمة

أشار «البرماوي»، إلى أن بعض الجهات المختصة تجمع بطاريات الأجهزة القديمة القابلة للإزالة، وتعيد تدويرها بالشكل المناسب، أو تعيد تصنيعها مرة أخرى.

أهمية وسائل الإعلام في نشر التوعية

أكد الخبير في مجال التكنولوجيا، أنه لا يمكن بأي شكل أن يستفاد من الأجهزة القديمة، حيث أنها تشكل خطرا على صحة أفراد المنزل، خاصة إذا كانت لا تعمل بصورة جيدة، إذ يصعب استبدالها في حالة مرور فترة طويلة على شرائها، موضحا أهمية التوعية من خلال وسائل الإعلام بضرورة التخلص من كل ما هو قديم ويحتوي على بطاريات تشكل ضررا على الصحة.